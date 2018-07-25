В 1 сезоне 3 серии сериала «Касл-Рок» Генри впервые после возвращения встречает Молли, рядом с которой прошло его детство. На презентации плана по реновации Касл-Рока присутствие Генри отвлекает Молли, и она говорит совсем не то, что нужно.
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