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Киноафиша Сериалы Касл-Рок Сезоны Сезон 1 Серия 2

Касл-Рок 2018 - 2019 2 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Касл-Рок»
Прощание
Сезон 1 / Серия 1 25 июля 2018
Хабеас корпус
Сезон 1 / Серия 2 25 июля 2018
Краски края
Сезон 1 / Серия 3 25 июля 2018
Ящик
Сезон 1 / Серия 4 1 августа 2018
Жатва
Сезон 1 / Серия 5 8 августа 2018
Фильтр
Сезон 1 / Серия 6 15 августа 2018
Королева
Сезон 1 / Серия 7 22 августа 2018
Прекрасное прошедшее
Сезон 1 / Серия 8 29 августа 2018
Генри Дивер
Сезон 1 / Серия 9 5 сентября 2018
К Римлянам
Сезон 1 / Серия 10 12 сентября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Касл-Рок» Генри намеревается узнать о последних событиях в Шоушенке от вдовы прежнего смотрителя Лэйси. В оставленном Лэйси письме говорится, что в парне из клетки живет Дьявол и Бог велел ему запереть мальчика.

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