В 1 сезоне 2 серии сериала «Касл-Рок» Генри намеревается узнать о последних событиях в Шоушенке от вдовы прежнего смотрителя Лэйси. В оставленном Лэйси письме говорится, что в парне из клетки живет Дьявол и Бог велел ему запереть мальчика.
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