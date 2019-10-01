Во 2 сезоне 5 серии сериала «Кармен Сандиего» команда благородных воров вспоминает свою первую встречу во время ограбления кондитерской. Когда-то Зак и Айви попали в крупные неприятности, из-за чего им пришлось просить помощи у бандитов.
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