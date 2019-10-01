Во 2 сезоне 6 серии сериала «Кармен Сандиего» ребята отправляются в Дубай, чтобы сорвать очередные планы заклятых врагов. Воры ПОЛОЗ намерены выкрасть самый скоростной электромобиль в мире, а Айви и Зак подумывают завершить преступную карьеру.
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