Фантастический триллер о группе ученых, работающих на сверхсекретной базе под землей на Западе Сибири. Самым светлым умам со всей России поручено проводить ежедневные эксперименты в разных областях науки, но истинная цель их нахождения в бункере остается тайной. В один из самых обычных дней к группе присоединяется новый член, Василий Иванович, ветеринар. Обитатели лаборатории в недоумении, зачем им такой доктор в месте, где нет животных. С появлением новичка в бункере начали происходить странные вещи…