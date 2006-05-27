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Постер к сериалу Бункер, или Ученые под землей
Постер к сериалу Бункер, или Ученые под землей
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Киноафиша Сериалы Бункер, или Ученые под землей
Бункер, или Ученые под землей (2006 - 2006) Бункер, или Ученые под землей 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Фантастический триллер о группе ученых, работающих на сверхсекретной базе под землей на Западе Сибири. Самым светлым умам со всей России поручено проводить ежедневные эксперименты в разных областях науки, но истинная цель их нахождения в бункере остается тайной. В один из самых обычных дней к группе присоединяется новый член, Василий Иванович, ветеринар. Обитатели лаборатории в недоумении, зачем им такой доктор в месте, где нет животных. С появлением новичка в бункере начали происходить странные вещи…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Владимир Большов
Владимир Большов
Захар Ронжин
Захар Ронжин
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бункер, или Ученые под землей - Сезон 1 Сезон 1
2006, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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