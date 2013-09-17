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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 1 Серия 22

Бруклин 9-9 2013 22 серия 1 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Бруклин 9-9»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 17 сентября 2013
Граффитчик
Сезон 1 / Серия 2 24 сентября 2013
Спад
Сезон 1 / Серия 3 1 октября 2013
М.О.Е время
Сезон 1 / Серия 4 8 октября 2013
Стервятник
Сезон 1 / Серия 5 15 октября 2013
Хэллоуин
Сезон 1 / Серия 6 22 октября 2013
48 часов
Сезон 1 / Серия 7 5 ноября 2013
Старая школа
Сезон 1 / Серия 8 12 ноября 2013
Пицца Сэла
Сезон 1 / Серия 9 19 ноября 2013
День Благодарения
Сезон 1 / Серия 10 26 ноября 2013
Рождество
Сезон 1 / Серия 11 3 декабря 2013
Угонщик Понтиаков
Сезон 1 / Серия 12 7 января 2014
Спор
Сезон 1 / Серия 13 14 января 2014
Черный ястреб
Сезон 1 / Серия 14 21 января 2014
Операция: Сломанное перо
Сезон 1 / Серия 15 2 февраля 2014
Вечеринка
Сезон 1 / Серия 16 4 февраля 2014
Полный Бойл
Сезон 1 / Серия 17 11 февраля 2014
Квартира
Сезон 1 / Серия 18 25 февраля 2014
Тактические учения
Сезон 1 / Серия 19 4 марта 2014
Модный жених
Сезон 1 / Серия 20 11 марта 2014
Неразрешимое
Сезон 1 / Серия 21 18 марта 2014
Перемены и спекуляции
Сезон 1 / Серия 22 25 марта 2014
О чем серия

В 1 сезоне 22 серии сериала «Бруклин 9-9» высшее начальство запрещает Джейку копать под лидера общины, но Холт поддерживает его подозрения насчет отмывания денег. А Бойл тем временем находится в глубокой депрессии из-за разрыва с Вивиан.

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