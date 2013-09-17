В 1 сезоне 22 серии сериала «Бруклин 9-9» высшее начальство запрещает Джейку копать под лидера общины, но Холт поддерживает его подозрения насчет отмывания денег. А Бойл тем временем находится в глубокой депрессии из-за разрыва с Вивиан.
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