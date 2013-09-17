В 1 сезоне 19 серии сериала «Бруклин 9-9» наступает ежегодный день тактических операций, который очень любят сотрудники участка. Джина подсаживает капитана на затягивающую мобильную игру, а Бойл приглашает на свою свадьбу всех, кроме Розы.
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