В 3 сезоне 8 серии сериала «Бриклберри» Стив обращается к гипнозу для того, чтобы преодолеть свой страх перед полетом, однако что-то идет не так, и он становится пиратом. Тем временем Дензел и Конни оказываются на острове, полном лесбиянок.