В 3 сезоне 13 серии сериала «Бриклберри» Этель и Конни становятся амишами. Тем временем у Стива обнаруживается весьма неожиданный дар. А Дензел, в свою очередь, делает все, чтобы помочь Маллою преодолеть наконец его боязнь перед коровами.