В 3 сезоне 5 серии сериала «Бриклберри» Стив принимает решение посвятить себя музыкальной индустрии и стать гей-певцом страны. В этом ему может помочь Дензел. А то же время заветная мечта Маллоя быть огромным медведем может наконец исполниться.