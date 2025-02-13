Меню
Статьи о сериале «Бриклберри»

Статьи о сериале «Бриклберри»
Убийства, чернуха и мульт для взрослых: в топ-3 любимых сериала Лебедева — ни одного российского
Убийства, чернуха и мульт для взрослых: в топ-3 любимых сериала Лебедева — ни одного российского Дизайнер-провокатор любит качественные шоу с ноткой иронии.
13 февраля 2025 19:34
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
