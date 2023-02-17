Во 2 сезоне сериала «Налетчики» проходит пять месяцев после завершения самой масштабной в истории французского преступного мира войны за территорию. Сэйбер берет на себя управление бандой вместе со своей кузиной Софией. Вскоре к нему прибывает агент из Марокко, который предлагает объединить активы. Однако София выступает против этого договора, вместо этого она хочет захватить доки Антверпена. Тем временем Крис покидает свою территорию и бросает клан на произвол судьбы. Лиана спасает Мехди из клиники и просит его о помощи. Теперь стычка между их семьей и бандой Сэйбера за доки неизбежна.