Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Налетчики 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Налетчики
Киноафиша Сериалы Налетчики Сезоны Сезон 2

Braqueurs 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 42 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Налетчики»

Во 2 сезоне сериала «Налетчики» проходит пять месяцев после завершения самой масштабной в истории французского преступного мира войны за территорию. Сэйбер берет на себя управление бандой вместе со своей кузиной Софией. Вскоре к нему прибывает агент из Марокко, который предлагает объединить активы. Однако София выступает против этого договора, вместо этого она хочет захватить доки Антверпена. Тем временем Крис покидает свою территорию и бросает клан на произвол судьбы. Лиана спасает Мехди из клиники и просит его о помощи. Теперь стычка между их семьей и бандой Сэйбера за доки неизбежна.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Налетчики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
17 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
17 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
17 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
17 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше