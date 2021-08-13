В 1 сезоне 2 серии сериала «Новый вишневый вкус», переживая события последних дней, главная героиня все-таки соглашается наложить проклятье на своего злейшего врага. Неожиданно ей на помощь приходит Рой, который хочет поучаствовать в мести.
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