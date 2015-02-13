В 1 сезоне 4 серии сериала «Босх» исследование костей раскрывает неожиданное темное прошлое семьи. Завершается судебное разбирательство над Гарри. Вскоре герой оказывается в опасной поездке с Уэйтсом, который намерен подставить детектива.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail