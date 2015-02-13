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Киноафиша Сериалы Босх Сезоны Сезон 1 Серия 9

Босх 2014 9 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Босх»
Такое время
Сезон 1 / Серия 1 13 февраля 2015
Потерянный свет
Сезон 1 / Серия 2 13 февраля 2015
Коп до мозга костей
Сезон 1 / Серия 3 13 февраля 2015
Капут!
Сезон 1 / Серия 4 13 февраля 2015
Маменькин сынок
Сезон 1 / Серия 5 13 февраля 2015
Целая вечность
Сезон 1 / Серия 6 13 февраля 2015
Пропавшие дети
Сезон 1 / Серия 7 13 февраля 2015
Смена тональности
Сезон 1 / Серия 8 13 февраля 2015
Волшебный замок
Сезон 1 / Серия 9 13 февраля 2015
Мы и они
Сезон 1 / Серия 10 13 февраля 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Босх» подлинная история дела костей наконец раскрывается. Тем временем собственное травматическое прошлое Гарри приводит его к решающему столкновению с Рейнардом Уэйтсом. Противостояние двух героев подходит к концу.

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