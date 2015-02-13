В 1 сезоне 9 серии сериала «Босх» подлинная история дела костей наконец раскрывается. Тем временем собственное травматическое прошлое Гарри приводит его к решающему столкновению с Рейнардом Уэйтсом. Противостояние двух героев подходит к концу.
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