В 1 сезоне 8 серии сериала «Босх» заместитель начальника заключает ряд сделок, которые определят будущее полицейского управления и, возможно, даже всего города. Тем временем у Босха появляется новый союзник в лице бывшей супруги.
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