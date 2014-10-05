В 5 сезоне 20 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой и его младшая дочь Луиза по-настоящему рады, когда случайно встречают актера из своего любимого шоу. По ходу развития событий они узнают о том, что у него есть большие семейные проблемы.
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