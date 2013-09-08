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Киноафиша Сериалы Подпольная империя Сезоны Сезон 4 Серия 2

Подпольная империя 4 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Подпольная империя»
Кислый Нью-Йорк
Сезон 4 / Серия 1 8 сентября 2013
Отставка
Сезон 4 / Серия 2 15 сентября 2013
Акры алмазов
Сезон 4 / Серия 3 22 сентября 2013
Все включено
Сезон 4 / Серия 4 29 сентября 2013
Лесной царь
Сезон 4 / Серия 5 6 октября 2013
Северная звезда
Сезон 4 / Серия 6 13 октября 2013
Уильям Уилсон
Сезон 4 / Серия 7 20 октября 2013
Старый корабль Сиона
Сезон 4 / Серия 8 27 октября 2013
Брак и охота
Сезон 4 / Серия 9 3 ноября 2013
Плата за «Уайт Хорс»
Сезон 4 / Серия 10 10 ноября 2013
Гавр-де-Грейс
Сезон 4 / Серия 11 17 ноября 2013
Прощай папа Блюз
Сезон 4 / Серия 12 24 ноября 2013
О чем cерия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Подпольная империя» легендарный вор в законе начинает оказывать давление на Мелка. Ван Алден пытается разобраться с агрессивно настроенными людьми, Гувер официально становится руководителем Нокса. Наки успокаивает Эдди.

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