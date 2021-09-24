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Кровь и вода 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кровь и вода
Киноафиша Сериалы Кровь и вода Сезоны Сезон 2

Blood & Water 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кровь и вода»

Во 2 сезоне сериала «Кровь и вода» в жизни Пуленг болезненное прошлое сталкивается с неопределенным настоящим. Шокирующая просьба кое-кого из друзей заставляет ее взглянуть на ситуацию под другим углом. Фикс никак не может принять важное решение. Рис взвешивает риски перед тем, как ввязаться в очередную сомнительную авантюру. Между Пуленг и Уэйдом нарастает напряженность. Тем временем КБ получает важные новости и сталкивается с жесткой критикой. Между тем в расследовании Пуленг появляется новая неожиданная зацепка, и Фикс помогает ей идти по зыбкому следу. Но не всех устраивают эти успехи.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Кровь и вода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Синдром новичка New Kid Syndrome
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2021
Тревога, тревога SOS
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2021
Источник The Source
Сезон 2 Серия 3
24 сентября 2021
Спийойо Spiyoyo
Сезон 2 Серия 4
24 сентября 2021
Пуленг против всех Puleng vs. The World
Сезон 2 Серия 5
24 сентября 2021
Темные времена Dark Times
Сезон 2 Серия 6
24 сентября 2021
Дела семейные Family Matters
Сезон 2 Серия 7
24 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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