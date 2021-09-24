Во 2 сезоне сериала «Кровь и вода» в жизни Пуленг болезненное прошлое сталкивается с неопределенным настоящим. Шокирующая просьба кое-кого из друзей заставляет ее взглянуть на ситуацию под другим углом. Фикс никак не может принять важное решение. Рис взвешивает риски перед тем, как ввязаться в очередную сомнительную авантюру. Между Пуленг и Уэйдом нарастает напряженность. Тем временем КБ получает важные новости и сталкивается с жесткой критикой. Между тем в расследовании Пуленг появляется новая неожиданная зацепка, и Фикс помогает ей идти по зыбкому следу. Но не всех устраивают эти успехи.