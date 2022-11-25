В 3 сезоне сериала «Кровь и вода» в школе Паркхерст начинается еще один учебный год. Пуленг и Фикс не оставляют попыток вернуть потерянного любимого человека, но их настойчивость может подвергнуть их серьезной опасности. Рис соглашается взять на себя новую ответственность, но не справляется с тяжелым испытанием. Пуленг решает пересмотреть свою личную жизнь. Она готова разорвать связь, которая давно ее тяготит, ради будущего с другим человеком. Остается лишь выяснить, взаимны ли ее чувства на самом деле. Неожиданная вспышка гнева путает все карты в деле Фикиле. А КБ сталкивается с мошенниками.