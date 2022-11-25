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Кровь и вода 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Кровь и вода
Киноафиша Сериалы Кровь и вода Сезоны Сезон 3

Blood & Water 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кровь и вода»

В 3 сезоне сериала «Кровь и вода» в школе Паркхерст начинается еще один учебный год. Пуленг и Фикс не оставляют попыток вернуть потерянного любимого человека, но их настойчивость может подвергнуть их серьезной опасности. Рис соглашается взять на себя новую ответственность, но не справляется с тяжелым испытанием. Пуленг решает пересмотреть свою личную жизнь. Она готова разорвать связь, которая давно ее тяготит, ради будущего с другим человеком. Остается лишь выяснить, взаимны ли ее чувства на самом деле. Неожиданная вспышка гнева путает все карты в деле Фикиле. А КБ сталкивается с мошенниками.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Кровь и вода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Адаптация Re-Orientation
Сезон 3 Серия 1
25 ноября 2022
Вакансия The Recruit
Сезон 3 Серия 2
25 ноября 2022
Мертвая зона Blind Spot
Сезон 3 Серия 3
25 ноября 2022
Из тени на свет Out of the Shadows
Сезон 3 Серия 4
25 ноября 2022
Мэйфэр Mayfair
Сезон 3 Серия 5
25 ноября 2022
История о двух сестрах A Tale of Two Sisters
Сезон 3 Серия 6
25 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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