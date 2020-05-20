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Кровь и вода 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровь и вода
Киноафиша Сериалы Кровь и вода Сезоны Сезон 1

Blood & Water 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровь и вода»

В 1 сезоне сериала «Кровь и вода» в центре событий оказывается обычная старшеклассница из Южно-Африканской Республики. Пуленг живет со своей небогатой и ничем не выдающейся семьей в Кейптауне. Всю жизнь у нее на душе висит тяжкий груз. Дело в том, что Пуленг появилась на свет не одна, а вместе с сестрой, но вторую девочку кто-то похитил в раннем детстве. Полиции не удалось ничего поделать, а родители даже не пытались скрыть свое горе от растущей дочери. Уже в старшей школе Пуленг отправляется на школьную вечеринку. Там она видит местную звезду – лучшую пловчиху команды. Сердце подсказывает девушке, что это и есть ее сестра.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Кровь и вода График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Идея фикс Fiksation
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2020
Беседа The Interview
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2020
Манипуляции с информацией Propaganda
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2020
Месть Payback's a B*tch
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2020
Заклятый друг №1 Frenemy No. 1
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2020
Паранойя Trippin'
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2020
График выхода всех сериалов
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