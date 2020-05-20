В 1 сезоне сериала «Кровь и вода» в центре событий оказывается обычная старшеклассница из Южно-Африканской Республики. Пуленг живет со своей небогатой и ничем не выдающейся семьей в Кейптауне. Всю жизнь у нее на душе висит тяжкий груз. Дело в том, что Пуленг появилась на свет не одна, а вместе с сестрой, но вторую девочку кто-то похитил в раннем детстве. Полиции не удалось ничего поделать, а родители даже не пытались скрыть свое горе от растущей дочери. Уже в старшей школе Пуленг отправляется на школьную вечеринку. Там она видит местную звезду – лучшую пловчиху команды. Сердце подсказывает девушке, что это и есть ее сестра.