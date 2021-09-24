Меню
Киноафиша Сериалы Кровь и вода Сезоны Сезон 2 Серия 2

Кровь и вода 2020 2 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Кровь и вода»
Синдром новичка
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2021
Тревога, тревога
Сезон 2 / Серия 2 24 сентября 2021
Источник
Сезон 2 / Серия 3 24 сентября 2021
Спийойо
Сезон 2 / Серия 4 24 сентября 2021
Пуленг против всех
Сезон 2 / Серия 5 24 сентября 2021
Темные времена
Сезон 2 / Серия 6 24 сентября 2021
Дела семейные
Сезон 2 / Серия 7 24 сентября 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Кровь и вода» одна из героинь принимает довольно непростое личное решение. Рис пытается понять все плюсы и минусы своей новой работы. В другом месте Пуленг решает заняться организацией грядущей вечеринки.

