Кровь 2018 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровь
Киноафиша Сериалы Кровь Сезоны Сезон 1

Blood 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровь»

В 1 сезоне сериала «Кровь» Кэт Хоган возвращается домой в городок Уэст-Мит в сельской Ирландии. Она получила новости о том, что мама скончалась после падения и удара головой о камень во дворе семейного дома. Ее преследуют воспоминания об одном инциденте в детстве, о котором лучше забыть. Девушка уверена: отец имеет непосредственное отношение к гибели матери, но не может этого доказать. Вся семья разделена подозрениями и горем. Нужно выяснить: является ли смерть женщины несчастным случаем или нет.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Кровь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Coming Home
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2018
Secrets and Lies
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2018
The Funeral
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2018
Memories
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2018
Last Chance
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2018
The Truth
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2018
