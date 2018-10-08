В 1 сезоне сериала «Кровь» Кэт Хоган возвращается домой в городок Уэст-Мит в сельской Ирландии. Она получила новости о том, что мама скончалась после падения и удара головой о камень во дворе семейного дома. Ее преследуют воспоминания об одном инциденте в детстве, о котором лучше забыть. Девушка уверена: отец имеет непосредственное отношение к гибели матери, но не может этого доказать. Вся семья разделена подозрениями и горем. Нужно выяснить: является ли смерть женщины несчастным случаем или нет.