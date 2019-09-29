В 1 сезоне 2 серии сериала «Благословите Хартов» Дженни устраивается на довольно сомнительную работу, которая тем не менее позволит Вайолет обучаться в дорогой художественной школе. В это же время Уэйн разрабатывает схему быстрого заработка.