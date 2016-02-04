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Постер к сериалу Черные вдовы
Постер к сериалу Черные вдовы
Постер к сериалу Черные вдовы
Постер к сериалу Черные вдовы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Черные вдовы
Черные вдовы (2016 - 2017) Black Widows 16+
Год выпуска 2016
Страна Финляндия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Телеканал TV3
Продолжительность 10 часов 40 минут
О чем сериал

Криминальная история о трех подругах средних лет, которые устали терпеть издевательства от невыносимых супругов. Однако, вместо того чтобы подать на развод, героини решают избавиться от них другим, более опасным способом. Не долго размышляя, измученные жены разрабатывают идеальный план по уничтожению мужей. Им нужно лишь подстроить несчастный случай, чтобы раз и навсегда обрести желанную свободу. Однако после осуществления задуманного легче не становится, а жизнь лучших подруг превращается в настоящий хаос.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Сесилия Форсс Rebeka Axelsson
Кен Ведсегор
Кен Ведсегор
Сюннёве Макоди Лунд
Сюннёве Макоди Лунд Johanne Rønningen
Йоханнес Кунке
Йоханнес Кунке
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Черные вдовы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
Черные вдовы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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