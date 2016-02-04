Криминальная история о трех подругах средних лет, которые устали терпеть издевательства от невыносимых супругов. Однако, вместо того чтобы подать на развод, героини решают избавиться от них другим, более опасным способом. Не долго размышляя, измученные жены разрабатывают идеальный план по уничтожению мужей. Им нужно лишь подстроить несчастный случай, чтобы раз и навсегда обрести желанную свободу. Однако после осуществления задуманного легче не становится, а жизнь лучших подруг превращается в настоящий хаос.