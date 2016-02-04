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Черные вдовы 2016 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черные вдовы
Киноафиша Сериалы Черные вдовы Сезоны Сезон 1

Black Widows 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черные вдовы»

В 1 сезоне сериала «Черные вдовы» три молодые пары собираются провести время на природе. Кира, Йоханна и Ребекка, будучи лучшими подругами, решают избавиться от мужчин, которые превратили их жизнь в ад. Вечером мужья собираются на рыбалку, но их катер, успев проплыть всего пару десятков метров, разлетается на части. Жены невозмутимо наблюдают за взрывом, предвосхищая новую жизнь. Но смогут ли героини обрести настоящую свободу? Вскоре им всем вместе предстоит столкнуться с криминальным миром и жить в постоянном страхе.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Черные вдовы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 февраля 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2016
График выхода всех сериалов
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