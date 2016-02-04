В 1 сезоне сериала «Черные вдовы» три молодые пары собираются провести время на природе. Кира, Йоханна и Ребекка, будучи лучшими подругами, решают избавиться от мужчин, которые превратили их жизнь в ад. Вечером мужья собираются на рыбалку, но их катер, успев проплыть всего пару десятков метров, разлетается на части. Жены невозмутимо наблюдают за взрывом, предвосхищая новую жизнь. Но смогут ли героини обрести настоящую свободу? Вскоре им всем вместе предстоит столкнуться с криминальным миром и жить в постоянном страхе.