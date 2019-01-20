В 1 сезоне 10 серии сериала «Черный понедельник» вся команда готовится к важному и ответственному событию. Но практически в одно мгновенье все начинает рушиться. Смогут ли брокеры-любители остаться на плаву, несмотря на все произошедшие события?
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