В 1 сезоне 2 серии сериала «Черный понедельник» голливудский сценарист внимательно наблюдает за действиями Мо в офисе, пока сам Мо устраивает настоящую битву за желанное место в компании. В это же время Кэйт решает жестко разыграть Блэра.
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