В 4 сезоне 9 серии сериала «Черная молния» Гамби навещает семью Пирс, чтобы передать им крайне важную информацию. По всей видимости, в скором времени Пирсы столкнутся с мощнейшим кризисом. Но смогут ли они найти из него выход?