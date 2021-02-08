В 4 сезоне 4 серии сериала «Черная молния» Джеф решает нанести визит важному человеку. Эта встреча может повлиять на будущее главного героя. Он просит, чтобы Тобиас держался как можно дальше от семьи. Только так они смогут оставаться в безопасности.