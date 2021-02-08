В 4 сезоне 10 серии сериала «Черная молния» главный герой просит Гамби о срочной помощи. Но услышит ли она его сигнал? По ходу развития событий Линн также попадает в крайне опасную ситуацию, из которой, вероятно, не сможет выбраться самостоятельно.