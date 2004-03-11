В 3 сезоне 2 серии сериала «Книжный магазин Блэка» пришло время Международной недели детских книг. Мэнни и Бернард думают, что они способны написать собственную, став такими же известными и богатыми, как Дж. К. Роулинг.
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