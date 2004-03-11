В 3 сезоне 4 серии сериала «Книжный магазин Блэка», сделав ставку на Гранд Нэшнл за Бернарда, Мэнни пробуждает в нем азартную зависимость. Блэк заставляет его и Фрэн конкурировать за место в магазине, не понимая, что ему нужна помощь.