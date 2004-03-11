В 3 сезоне 6 серии сериала «Книжный магазин Блэка» соседка Фрэн и Мэнни готовятся веселиться весь вечер пятницы. Бернарду хочется остаться в книжном магазине и напиться в одиночестве, но Мэнни постоянно напоминает ему о предстоящей вечеринке.
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