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Киноафиша Сериалы Книжный магазин Блэка Сезоны Сезон 3 Серия 6

Книжный магазин Блэка 2000 - 2004 6 серия 3 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Книжный магазин Блэка»
Мэнни, вернись домой
Сезон 3 / Серия 1 11 марта 2004
Слоники и курочки
Сезон 3 / Серия 2 18 марта 2004
Му-Ма и Му-Па
Сезон 3 / Серия 3 25 марта 2004
Немного риска
Сезон 3 / Серия 4 1 апреля 2004
Писатель-путешественник
Сезон 3 / Серия 5 8 апреля 2004
Вечеринка
Сезон 3 / Серия 6 15 апреля 2004
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Книжный магазин Блэка» соседка Фрэн и Мэнни готовятся веселиться весь вечер пятницы. Бернарду хочется остаться в книжном магазине и напиться в одиночестве, но Мэнни постоянно напоминает ему о предстоящей вечеринке.

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