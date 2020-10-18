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Киноафиша Сериалы Медвежий угол Сезоны Сезон 1 Серия 3

Медвежий угол 2020 3 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 18 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 18 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 25 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 1 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 8 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Медвежий угол» нечто ужасное произошло во время полуфинальной вечеринки. Однако Майя продолжает молчать о событиях этого вечера, а Кевин с головой уходит в спортивные тренировки, надеясь забыть все, что произошло...

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