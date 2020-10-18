В 1 сезоне 3 серии сериала «Медвежий угол» нечто ужасное произошло во время полуфинальной вечеринки. Однако Майя продолжает молчать о событиях этого вечера, а Кевин с головой уходит в спортивные тренировки, надеясь забыть все, что произошло...
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