В 5 сезоне 4 серии сериала «Миллиарды» последние решение отбрасывает Акса в самое начало, и он оказывается под ударом Принса. Чак знакомится с многообещающим коллегой. Тейлор старается вернуть утерянную возможность.
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