В 5 сезоне 2 серии сериала «Миллиарды» на конференции Принса Акс затевает игру. Чак борется с демонами и выбирает новый путь. Акс Кэпитал сталкивается с угрозой, а Венди проявляет инициативу. Тейлор встречается со своим прошлым.
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