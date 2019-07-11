В 1 сезоне 5 серии сериала «БИХЭППИ» отношения Аркаши и Шуры окажутся на грани распада. Переезд в Россию обернулся для супругов вскрытием старых тайн, способных поставить на их безупречной семейной жизни крест. Готовы ли они принять правду?
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