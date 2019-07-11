В 1 сезоне 7 серии сериала «БИХЭППИ» врач продолжает решать проблемы на личном фронте. На этот раз у Аркадия и его друзей появляется шанс воплотить в жизнь свои самые сокровенные фантазии. Но сделает ли это его по-настоящему счастливым?