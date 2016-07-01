Во 2 сезоне 5 серии сериала «Между» Адам сумел получить все, что ему нужно, хотя для этого он пошел на риск. Его решение могло навредить многим жителям городка и в первую очередь Уайли. Министр Миллер хочет целиком уничтожить жителей Притти Лейк.