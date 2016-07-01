Во 2 сезоне 2 серии сериала «Между» происходит чудовищная автокатастрофа, после которой Чак вынужден вернуться в город, закрытый на карантин. Подозрительный ученый тоже появляется в Притти Лейк. Он сообщает, что у него есть вакцина от вируса.
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