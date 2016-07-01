Во 2 сезоне 3 серии сериала «Между» Ронни находит заброшенное место, где обитает несколько выживших. Группу людей возглавляет Рене. Уайли предстоит принять решение, которое может в корне поменять ее жизнь. Адам и Чак желают найти ответы.