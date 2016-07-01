Во 2 сезоне 1 серии сериала «Между» спустя месяц с момента, когда небольшой канадский городок Притти Лаейк закрыли на карантин, жителям больше нечего есть, многих охватывает настоящее отчаяние. О побеге раздумывает все больше людей.