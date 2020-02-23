Меню
Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу Сезоны Сезон 5 Серия 2

Лучше звоните Солу 2015 - 2022 2 серия 5 сезон

Все серии 5 сезона «Лучше звоните Солу»
Волшебник
Сезон 5 / Серия 1 23 февраля 2020
Скидка 50%
Сезон 5 / Серия 2 24 февраля 2020
Парень для этого
Сезон 5 / Серия 3 2 марта 2020
Намасте
Сезон 5 / Серия 4 9 марта 2020
Посвящается Максу
Сезон 5 / Серия 5 16 марта 2020
Уэкслер против Гудмана
Сезон 5 / Серия 6 23 марта 2020
ДММ
Сезон 5 / Серия 7 30 марта 2020
Коммивояжер
Сезон 5 / Серия 8 6 апреля 2020
Дорога плохих выборов
Сезон 5 / Серия 9 13 апреля 2020
Что-то непростительное
Сезон 5 / Серия 10 20 апреля 2020
О чем серия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Лучше звоните Солу» адвокат сталкивается с неожиданными последствиями своего громкого рекламного хода. Начо делает все возможное, чтобы завоевать доверие Лало. Майк впервые за все время по-настоящему злится.

