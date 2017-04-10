Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца»

У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»

3 российских новогодних сериала, после которых срочно захочется купить бенгальских огней и мандаринов: создают атмосферу на раз-два

Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм

В кинотеатрах покажут 4 версии фильма «Мстители: Судный день»: Disney замахнулась на необычный рекорд

Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя

Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров

Просыпается раз в 23 года и устраивает кровавую баню: кто такой Джиперс Криперс из великого ужастика «нулевых»

«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами

В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда