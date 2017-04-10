Меню
Лучше звоните Солу Сезон 3 Серия 7

Лучше звоните Солу 2015 - 2022 7 серия 3 сезон

Все серии 3 сезона «Лучше звоните Солу»
Мейбл
Сезон 3 / Серия 1 10 апреля 2017
Свидетель
Сезон 3 / Серия 2 17 апреля 2017
Невозвратные издержки
Сезон 3 / Серия 3 24 апреля 2017
Сладенький
Сезон 3 / Серия 4 1 мая 2017
Плутовство
Сезон 3 / Серия 5 8 мая 2017
Вне бренда
Сезон 3 / Серия 6 15 мая 2017
Расходы
Сезон 3 / Серия 7 22 мая 2017
Падение
Сезон 3 / Серия 8 5 июня 2017
Обрыв
Сезон 3 / Серия 9 12 июня 2017
Фонарь
Сезон 3 / Серия 10 19 июня 2017
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Лучше звоните Солу» Начо неожиданно для самого себя восстанавливает связь со старым знакомым. Джимми пытается разобраться с собственными долгами. Параллельно Майк помогает Стейси и улучшает свой социальный климат.

