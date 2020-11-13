В 1 сезоне 3 серии сериала «Я. Начало» зрителю предлагается проследить за тем, как маленький человек начинает строить свои первые социальные отношения: сначала с родителями, а потом с другими детьми. Насколько важна для него эта привязанность?
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