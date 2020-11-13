В 1 сезоне 6 серии сериала «Я. Начало» зрителю предлагают понаблюдать за тем, как маленький человек учится использовать свой мозг: решает различные умственные задачи, оценивает происходящие с ним события или попросту фантазирует и мечтает.
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