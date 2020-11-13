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Киноафиша Сериалы Я. Начало Сезоны Сезон 1 Серия 6

Я. Начало 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 13 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 13 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 13 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 13 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 13 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Я. Начало» зрителю предлагают понаблюдать за тем, как маленький человек учится использовать свой мозг: решает различные умственные задачи, оценивает происходящие с ним события или попросту фантазирует и мечтает.

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