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Киноафиша Сериалы Звездный крейсер «Галактика» Сезоны Сезон 2 Серия 5

Звездный крейсер «Галактика» 2005 - 2009 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Звездный крейсер «Галактика»»
Разделенные
Сезон 2 / Серия 1 15 июля 2005
Долина тьмы
Сезон 2 / Серия 2 22 июля 2005
Испытание властью
Сезон 2 / Серия 3 29 июля 2005
Сопротивление
Сезон 2 / Серия 4 5 августа 2005
Ферма
Сезон 2 / Серия 5 12 августа 2005
Дом: Часть 1
Сезон 2 / Серия 6 19 августа 2005
Дом: Часть 2
Сезон 2 / Серия 7 26 августа 2005
Окончательный монтаж
Сезон 2 / Серия 8 9 сентября 2005
Полет Феникса
Сезон 2 / Серия 9 16 сентября 2005
Пегас
Сезон 2 / Серия 10 23 сентября 2005
Корабль воскрешения: Часть 1
Сезон 2 / Серия 11 6 января 2006
Корабль воскрешения: Часть 2
Сезон 2 / Серия 12 13 января 2006
Прозрения
Сезон 2 / Серия 13 20 января 2006
Черный рынок
Сезон 2 / Серия 14 27 января 2006
Шрам
Сезон 2 / Серия 15 3 февраля 2006
Жертва
Сезон 2 / Серия 16 10 февраля 2006
Рука капитана
Сезон 2 / Серия 17 17 февраля 2006
Скачано
Сезон 2 / Серия 18 24 февраля 2006
Сбрось свое бремя: Часть 1
Сезон 2 / Серия 19 3 марта 2006
Сбрось свое бремя: Часть 2
Сезон 2 / Серия 20 10 марта 2006
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Звездный крейсер «Галактика» Старбак получает ранение, в результате которого оказывается запертой в больнице на Каприке. Своими решениями местный врач вызывает у нее серьезные подозрения.

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