Во 2 сезоне 5 серии сериала «Барри» Барри отыскал Ронни, который был любовником экс-супруги Лоуча. Он хочет мирно договориться с ним, чтобы никого не пришлось убивать. Но все заканчивается борьбой, в результате которой Ронни падает без сознания.
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