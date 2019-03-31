Во 2 сезоне 5 серии сериала «Барри» Барри отыскал Ронни, который был любовником экс-супруги Лоуча. Он хочет мирно договориться с ним, чтобы никого не пришлось убивать. Но все заканчивается борьбой, в результате которой Ронни падает без сознания.