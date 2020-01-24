В 3 сезоне 7 серии сериала «Вавилон-Берлин» Альфред Ниссен с волнением сообщает доктору Шмидту, что он одержим желанием отомстить еврейским финансистом. Риттер не удается отыскать Гереона. Он обращается с просьбой к Червински и Хеннингу.
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